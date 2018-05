Mario Balotelli contro una sua ex. Lite su Instagram

Mario Balotelli non le manda a dire ad una delle sue storiche ex fidanzate. La lite tra il calciatore e la showgirl si è “consumata” su Instagram.

Mario Balotelli torna a far parlare di se

Mario Balotelli non si smentisce. Ed ancora una volta a salire alla ribalta è la sua vita extra calcistica. Il giocatore che probabilmente il prossimo anno potrebbe ritornare a giocare in Italia, ha avuto una lita su Instagram con la sua ex Fanny Neguesha.

Alla nota showgirl non è andata giù la frase di Pablo Escobar postata nelle stories di Instagram dal calciatore. Super Mario ha postato la frase:“I soldi non comprano le donne, ma fanno innamorare le puttane”). Fanny ha risposto nello stesso modo: “Se fossi una brava persona avresti già trovato una vera donna. Basta invece dire “tutte puttane”, sei tu a cercarle… parlo senza cattiveria, sono innamorata e felice”. La donna ha continuato con un’altra frase che non lascia spazio a spiegazioni. Eccola di seguito: “La cosa più triste è che neanche con tutti sti soldi ce la fanno a stare con te… ci sarà un perché?”.

La risposta del giocatore

Il continua botta e risposta tra Mario Balotelli e Fanny è continuato subito dopo. L’attaccante del Nizza ha ulteriormente risposto: “Ho due figli stupendi e grazie a Dio la madre di loro non è lei. Il motivo? Perché essere una donna semplice, con valori ed educazione non rientra e non rientrerà mai nei suoi piani. Comunque se vorrai mai dire la verità sono qua ma meglio di no per te. Non rovino le famiglie…io. Chissà perché se l’è presa proprio lei. Neanche un ct della nazionale ha mai avuto così tanti calciatori… e forse un agente così tanti cantanti. Neanche un bambino riesce a farla stare tranquilla. Muratori, postini, camerieri fatevi avanti che di sicuro con lei avrete una possibilità. A lei non piacciono fama e soldi, qualcuno però ci casca sempre”.

Chissà se la loro lite continuerà ancora o finalmente verrà posta la parola fine su questa vicenda. La speranza per gli sportivi, invece, è che Balotelli ritorni ad essere il forte giocatore di un tempo. Serve un attaccante come lui per il futuro della Nazionale Italiana. Il calcio italiano deve ripartire da giocatori esperti e anche più giovani. E la decisione della Lega di dare spazio in Lega Pro alle seconde squadre di serie A è un buon inizio in tale direzione.

