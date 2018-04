Massimo Boldi tradito dalla moglie: “ho pianto”

Il comico italiano ha confessato che la moglie lo avrebbe tradito con un suo amico. La scoperta l’ha devastato

Generalmente siamo abituati a vedere l’attore Massimo Boldi impegnato in ruoli comici e leggeri. Proprio per questa ragione, sono molti i fan che si sono preoccupati dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dallo stesso. Boldi ha infatti dichiarato che sua moglie Loredana lo avrebbe tradito con un amico comune. La scoperta, sempre secondo l’attore, lo avrebbe letteralmente distrutto, portandolo a versare non poche lacrime.

“Avevo già dei sospetti”

Nonostante non volesse dar troppo retta ai suoi dubbi, Massimo era consapevole che qualcosa non stava andando come avrebbe dovuto. L’attore ha detto: “Avevo già dei sospetti. Da due anni, lei era sfuggente. Da sei mesi, avevamo letti separati. E poi ho riconosciuto lui e mi è stato chiaro tutto. È un mio amico, anche se non caro. Non dico il nome, sono fatti loro. A me è dispiaciuto perché da tempo chiedevo a Loredana cosa non andava. Avrei preferito chiarezza”.

La “soddisfazione” di averli colti in fragrante

L’attore, nell’intervista rilasciata al corriere ha poi aggiunto: “Sono venuto a dirvi che fate bene a stare insieme e che sono felice per voi e per me. Si è richiusa nell’auto da cui stava scendendo. Io sono tornato a Milano. È finita così, ma ho avuto la soddisfazione di guardarli in faccia e dire quello che pensavo. Ho pianto, ma perché il dolore era lo stesso di quando è mancata mia moglie”.

Insomma, nonostante siamo abituati a vederlo in ruoli sempre molto leggeri e spensierati, Massimo Boldi, uno dei comici più seguiti d’Italia, sta vivendo un periodo davvero nero della sua vita. Noi non possiamo che augurargli di potersi gettare alle spalle tutto ciò, quanto prima.

