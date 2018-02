Matrimonio reale William e Meghan: ultimi dettagli della cerimonia

Il matrimonio del principe Harry e Meghan Markle si terrà il 19 maggio prossimo. Da Kensington Palace arrivano i dettagli di come si svolgerà quella giornata: dal luogo della cerimonia a cosa faranno i due futuri sposi al termine della celebrazione religiosa. Nella nota diffusa dal Palazzo, si legge: “La coppia è grata per i tanti auguri ricevuti dopo aver l’annuncio del matrimonio. I due non vedono l’ora che arrivi quel giorno e di condividere la gioia con il pubblico, ecco perché hanno deciso di diffondere queste informazioni”.

Dove si svolgerà la cerimonia? La cerimonia si svolgerà nella cappella San Giorgio del castello di Windsor, la residenza appartenente alla Regina Elisabetta II. Il rito sarà condotto dal reverendo David Conner e lo scambio degli anelli avverrà di fronte all’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

Cosa succederà dopo la cerimonia? I neo sposi faranno un giro in carrozza per le vie della città. Da Kensington Palace fanno sapere che la carrozza percorrerà sei strade prima di tornare al castello dei Windsor: Castle Hill, Hight Street, Sheet Street, Kings Road e Albert Road, per poi tornare indietro percorrendo la Long Walk. Un vero bagno di folla tra i sudditi in festa.

Il ricevimento di nozze si svolgerà nella Saint George’s Hall e ad accogliere i neo sposi sarà il principe Carlo. Sono previsti tra i 240 e i 300 invitati. Una curiosità riguarda il tavolo sito al centro della bellissima sala, risalente al 1846: possono volerci due giorni ad allestirlo e almeno 1200 bicchieri e 2000 pezzi di argenteria per prepararlo.

(Foto: Panorama)