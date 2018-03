Maurizio Costanzo Show: Giorgio Mastrota sta per diventare nonno

Giorgio Mastrota sta per diventare nonno. Il conduttore televisivo, ospite del Maurizio Costanzo Show, racconta dell’emozione di diventare nonno nella puntata in onda questa sera su Canale 5. Con lui ci sarà anche sua figlia, Natalia, 22 anni, che presto darà alla luce il suo nipotino.

Pochi mesi fa l’emozione di diventare padre per la quarta volta. Padre e figlia raccontano di questa importante esperienza che ha cambiato le loro vite. Mastrota, 53 anni, pochi mesi fa ha avuto dalla moglie Floribeth il quarto figlio, Leonardo, nato il 24 dicembre 2017.

Come ha saputo di diventare nonno. In un’intervista al settimanale Oggi ha raccontato di come ha saputo della gravidanza di sua figlia: “Sono arrivato a Bormio e il mio amico Lorenzo mi fa: “Tua figlia Natalia mi ha chiesto di dirti una cosa. Mi sono venute in mente le cose peggiori… Che si fosse rotta una gamba sciando o che volesse trasferirsi in Giappone col suo Daniel. E invece era “solo” incinta. È stato un sollievo incredibile, siamo usciti a festeggiare” (Fonte: www.oggi.it).

Sono tutti entusiasti del bebè in arrivo. Il bambino nascerà a giugno prossimo ed avrà un nome himalayano. Natalia è la figlia ventiduenne del conduttore e porta lo stesso nome della madre, l’ex di Mastrota, Natalia Estrada. Gli altri figli del noto conduttore di televendite sono: Federico, 17 anni (nato dalla relazione con la modella brasiliana Carolina Barbosa), Matilde, 4 anni e Leonardo, ultimo arrivato.

(Foto: Gossip Fanpage)