Meghan Markle: ecco quello che non può più fare dopo le nozze con Harry

C’era una volta Meghan Markle, per gli amici e i fan Meg, che dopo aver sposato un Windsor è divenuta duchessa del Sussex. Ecco tutto quello che non può più fare l’ex attrice americana dopo le nozze con il principe Harry.

Niente più Meg ma solo duchessa del Sussex

Dal momento in cui ha acquisito un titolo reale è per tutti la duchessa del Sussex e non più Meghan Markle. Chi ha un titolo reale deve dimenticare soprannomi o diminutivi perché troppo informali.

Selfie e social

I selfie sono banditi a corte perché troppo informali e quindi la duchessa deve evitarli, come Sua Maestà insegna. Elisabetta II, infatti, li troverebbe addirittura “sconcertanti e strani”. La duchessa del Sussex può comunicare attraverso il web con il profilo social di Kensington Palace e non più con i suoi account personali.

Politica e crostacei? Meglio evitare

Ai membri della famiglia reale non è permesso parlare di politica in pubblico: non votano e devono mantenere un profilo neutrale. La neo duchessa del Sussex riuscirà ad evitare l’argomento politico?

Crostacei? La Regina Elisabetta II evita di mangiare crostacei e molluschi per le reazioni allergiche. Nei pranzi con Sua Maestà, quindi, questi cibi rimangono fuori dal menu e i neo sposi dovranno farne a meno.

Occhio al look e ai vestiti

La duchessa del Sussex, così come la Regina e le altre donne della famiglia reale, deve seguire le regole di un make up e un abbigliamento sobrio: vietato dipingere le unghie con smalti colorati o scuri, abiti dai colori delicati (il rosa va tanto di moda a Buckingham Palace), niente minigonne, shorts e abiti scollati. Inoltre una vera duchessa non deve mai sedere con le gambe accavallate. Una serie di prove davvero ardue per un’ex attrice!

Ai membri della famiglia reale non è consentito rilasciare autografi, così da evitare che la loro firma possa essere riprodotta e utilizzata contro di loro. La loro firma può comparire solo sui documenti ufficiali o nei libri per visitatori approntati durante i loro viaggi.

Questo è quanto Meghan Markle, o meglio la duchessa del Sussex, non può più fare dopo le nozze con Harry. Riuscirà a seguire queste regole e a sostenere i ritmi della vita di corte?

(Foto: Yahoo)