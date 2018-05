Meghan Markle: svelato lo stemma della duchessa, ecco tutti i significati

Sull’account ufficiale Instagram di Kensington Palace è apparso lo stemma reale di Meghan Markle, neo duchessa del Sussex. È stato realizzato sotto la sua supervisione ed ha ottenuto sinora oltre 280mila like.

Da oggi anche Meghan Markle ha il suo stemma

Lo stemma contraddistingue da sempre le famiglie che appartengono alla nobiltà. È sempre stato così e lo è tuttora nel Regno unito, dove la monarchia gode ancora di buona salute, nonostante i vari scandali che hanno toccato la famiglia reale. Il principe Harry ha il suo stemma sin da bambino mentre Meghan lo ha ottenuto per via del matrimonio. La duchessa ha partecipato in prima persona alla sua realizzazione e proprio ieri è stato pubblicato sull’account di Kensington Palace.

Uno stemma che racconta le origini della duchessa del Sussex



Accanto al tradizionale leone alato della famiglia reale Windsor sono stati inclusi i simboli che rappresentano le origini dell’ex attrice. Una colomba bianca sostiene uno scudo a sfondo azzurro che ricorda il colore del Pacifico, l’Oceano che bagna la California, stato d’origine della duchessa. Sopra il blu dello scudo emergono due strisce gialle, chiaro riferimento al sole del suo Paese natio. Le tre piume bianche, invece, rappresentano il potere della comunicazione e della parola, per Meghan molto importanti. Lo scudo, il leone e la colomba, poggiano su un prato in cui sono presenti i papaveri e il calicanto d’inverno. Lo stemma è stato realizzato da Thomas Woodcock, re d’armi dell’Ordine della Giarrettiera, sotto la supervisione di Meghan Markle.

(Foto: Yahoo)