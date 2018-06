Un fotoservizio della rivista ‘Spy’ porta alla luce la relazione tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi in luna di miele. Sono stati “scoperti” la figlia di Eva Henger e l’ex tronista di ‘Uomini e Donne‘.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi innamorati

Per la bella Mercedesz Henger, volto noto della televisione e figlia dell’altrettanto famosa Eva, sembra essere scoppiato l’amore. E con la A maiuscola, visto che che sembra molto forte la passione che la lega a Lucas Peracchi, ex tronista di ‘Uomini e Donne’. I due sono stati immortalati con diversi scatti durante una breve vacanza sull’isola di Capri, in atteggiamenti affettuosi inequivocabili che sono stati resi noti dal settimanale ‘Spy‘, un servizio di cui il sito tgcom24 ha anticipato alcune foto.

Che la storia possa essere seria e non un’avventura passeggera condita anche da qualche bacio in pubblico, lo dimostrerebbe la presenza nelle foto proprio di Eva Henger. La mamma di Mercedesz era al tavolo a cena con il suo compagno Massimiliano Caroletti con i due ragazzi, il che lascia presagire che ci siano state presentazioni ufficiali.

Le sue dichiarazioni

In diverse interviste, Mercedesz Henger ha affermato sempre di essere particolarmente prudente nelle questioni sentimentali, ma il bel Lucas sembra davvero averla conquistata. Lo stesso Peracchi esce alla distanza da un periodo amoroso molto turbolento, dopo la fine del matrimonio con Silvia Corrias. L’incontro con Mercedesz sembra aver convinto l’ex tronista a rimettersi in gioco con la massima convinzione anche dal punto di vista sentimentale.

Da ciò che è trapelato sulla permanenza a Capri dei due nuovi innamorati, Peracchi avrebbe dovuto salpare verso la terraferma il sabato sera, invece ha deciso di completare il suo weekend al fianco di Mercedesz, rinunciando di fatto a un impegno lavorativo, una serata come quelle che spesso coinvolgono nei locali gli ex tronisti come ospiti. Troppo importante questo momento da condividere con Mercedesz, e a Lucas non manca certo il carattere per far saltare una serata. Chi lo ricorda bene a ‘Uomini e Donne’, ne conosce il carattere frizzante, tanto che il suo addio al programma fu condito ad un numero non esiguo di polemiche.

Isola “galeotta”

Tra l’altro, sembra che sia stata proprio l’isola di Capri ad essere galeotta. Sembra che Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono conosciuti proprio li. Entrambi erano stati invitati, separatamente, nella località campana per presenziare al torneo di tennis ‘Vip Champion‘.

Dopo una rapida conoscenza, la scintilla sarebbe scattata subito con una prima notte di passione travolgente ed un intero fine settimana in cui i due sono stati letteramente inseparabili.

[Foto: tgcom24]