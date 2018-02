Mistero dietro l’addio tra Jennifer Aniston e Justin Theroux: erano sposati?

Mistero dietro la separazione di Jennifer Aniston e Justin Theroux. L’annuncio della loro separazione lo hanno dato proprio i due attori pochi giorni fa: “Intendiamo rimanere amici e dare la notizia in prima persona prima di essere travolti dalle voci del gossip”, così recitava il comunicato pubblicato dalla coppia. In rete sta circolando la notizia secondo cui non ci sarebbero i documenti ufficiali di quella celebrazione. Il dubbio arriva dal sito di gossip Tmz, secondo il quale non esistono i documenti ufficiali del matrimonio e pare che né l’attrice né il regista e attore abbiano contattato i rispettivi avvocati. Cosa vorrebbe significare questo? Forse tra i due non esiste nessun atto di matrimonio?

Jennifer Aniston e Justin Theroux si sono legati sentimentalmente nel 2012 e non hanno avuto figli. La decisione di separarsi, sempre secondo quanto riportato da entrambi, è arrivata alla fine dello scorso anno. Tra gli amori importanti dell’attrice, si ricorda quello con Brad Pitt, ora separato da Angelina Jolie. Cosa diranno Jennifer Aniston e Justin Theroux in merito al presunto giallo dei documenti del loro matrimonio?

