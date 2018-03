Moda, Bar Refaeli: ‘Voglio altri figli’

Bar Refaeli dalle passerelle alla maternità. È una delle modelle più in voga del momento e al settimanale Grazia ha raccontato della sua vita in famiglia e del suo essere madre: “Mi sentivo pronta a una vita più normale, la cercavo. Prima dei 30 anni ho vissuto un periodo denso, vitale, ma anche stressante. A un certo punto ho scelto di ridurre i ritmi di lavoro e viaggiare meno. Ho sentito l’esigenza di trovare un amore e crearmi una famiglia”.

Il sogno di avere altri due bambini. La modella ha avuto due figlie dal milionario Adi Ezra e ha confessato di voler continuare ad ampliare la famiglia: “Ho deciso di prendermi una pausa di un anno, forse due, ma non voglio far passare troppo tempo. Il mio sogno è avere quattro bambini”. Bar Refaeli tiene molto alla sua privacy e a quella delle sue bambine: Liv, un anno e mezzo, ed Elle, cinque mesi. Di entrambe evita di pubblicare foto sui social affinché non siano prese di mira dai paparazzi: “Evitando la loro esposizione al grande pubblico abbiamo una vita normale, senza paura di essere sorpresi quando le accompagno all’asilo o andiamo in aeroporto”. Ora, sono in cantiere altri due figli, sempre all’insegna della normalità.

(Foto: Tablet Magazine)