Modella Vivident Xylit 2018, chi è la modella della pubblicità?

Da qualche tempo in molti si chiedono chi sia la modella della pubblicità delle Vivident Xylit 2018. In rete si è scatenata una vera e propria ricerca.

Chi è la modella nella pubblicità delle Vivident Xylit?

Capelli corti di color castano e occhi azzurri e penetranti. Da qualche tempo a questa parte, tutti si stanno chiedendo chi sia la splendida modella che appare nella pubblicità delle Vivident Xylit. L’estrema bellezza della giovane ha rapito il cuore di migliaia di telespettatori. Il suo sorriso, poi, attira subito l’attenzione e resisterle sembra davvero impossibile. Ma qual è il suo il nome? E da dove viene?

La pubblicità

Il video, della durata complessiva di 30 secondi, racconta dell’incontro tra i due protagonisti. I ragazzi finiranno per vedersi in diverse situazioni e, alla fine, si baceranno. Al loro fianco compaiono come coprotagonisti i rispettivi cani. Sarà proprio grazie ai due amici a quattro zampe che il ragazzo e la ragazza riusciranno ad incontrarsi per la prima volta. Nella clip lui sta bevendo un’aranciata al bar, quando il suo cane scappa. Lei, invece, sta riparando la sua automobile. Nel finale, i ragazzi si rivedranno a una festa e lì scoccherà la scintilla dell’amore.

Il successo della pubblicità anche grazie alla canzone

Non è solo la bellezza della modella ad aver catturato l’attenzione di molti. Alla Vivident hanno scelto bene anche il brano d’accompagnamento. Si tratta della canzone “Music to Watch Girls by”, inciso nel 1967 da Andy Williams. Il pezzo venne scritto da Tony Velona e Sid Ramin e raggiunse la 34esima posizione nella classifica americana di Billboard.

Insomma chi sia la modella della pubblicità delle Vivident Xylit 2018 rimane ancora un mistero. In rete non si trova nulla. Grazie alla sua bellezza, però, siamo certi che avrà una brillante carriera davanti a sé.