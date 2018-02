Nadia Rinaldi a Verissimo: ‘contro di me un’associazione a delinquere’

Nadia Rinaldi: “Contro di me un’associazione a delinquere”. Un’affermazione forte, rilasciata dall’attrice romana nel corso dell’intervista a Verissimo, dove la Rinaldi è stata ospite di Silvia Toffanin ieri pomeriggio. L’ex naufraga ha parlato della sua eliminazione e del suo rapporto complicato con i naufraghi più giovani: “Non ho digerito l’associazione per delinquere che il gruppo ha fatto contro di me, hanno creato un gruppo dentro un gruppo, se decidevano chi nominare avevano sempre la meglio, hanno cercato di far fuori quelli più grandi, quelli con più esperienza”, ha affermato l’attrice.

L’accusa contro i cosiddetti “quattro dell’Orsa Maggiore”. Nadia Rinaldi ha puntato il dito contro i giovani naufraghi, soprattutto contro quelli da lei ribattezzati i “quattro dell’Orsa Maggiore”: Francesco Monte, Rosa Perrotta, Marco Ferri e Paola Di Benedetto. Il loro comportamento, per l’attrice romana, non li porterà molto lontano: “Se rimarranno solo loro sarà l’Isola dei saranno famosi, forse”. A quanti le hanno detto che a 50 anni è meglio rimanere a casa, la Rinaldi ha risposto: “Da sola ho cresciuto due figli e ho raggiunto tanti traguardi”.

Chi è Nadia Rinaldi? Nata a Roma il 13 settembre del 1967, ha frequentato il laboratorio sperimentale di Gigi Proietti. Al cinema è divenuta famosa con Christian De Sica che nel 1991 l’ha inserita nel cast della commedia Faccione. Gli anni novanta sono il periodo di maggior successo della Rinaldi. L’attrice prende parte a molti film: Vacanze di Natale ’91, Anni 90 – Parte II, SPQR – 2000 e mezzo anni fa, Miracolo italiano e Amami. Di recente è comparsa in televisione in un episodio della serie tv Rocco Schiavone.

(Foto: L’Aquila Blog)