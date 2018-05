Nathalie Guetta: la sua vita privata e professionale. Il suo nome è tornato in auge grazie al programma Ballando con le stelle, ma Nathalie Guetta è un’attrice nota per la sua partecipazione a Don Matteo e per un passato trascorso nei circhi itineranti di Parigi, città in cui è nata.

Nathalie Guetta: chi è?

Prima di diventare un’attrice professionista, Nathalie Guetta si dedica con passione all’arte circense diventando una brava acrobata. Ha solo quindici anni quando decide di lasciare la sua famiglia e suo fratello David, che in futuro diventerà il dj e produttore musicale più famoso del pianeta.

Ed è proprio in merito al suo rapporto con il fratello che ha svelato alcuni particolari, in un’intervista concessa al sito Huffington Post. Nathalie ha rivelato che con David le cose sono migliorate negli ultimi anni, dopo un periodo in cui avevano deciso di non frequentarsi.

“Mio fratello affronta la vita in modo positivo, al contrario di me” ha spiegato nella suddetta intervista. Più introversa e riflessiva, Nathalie ha comunque dimostrato di essere tenace quanto basta per ritagliarsi una carriera alternativa nel cinema e nella fiction italiana.

L’arrivo in Italia

Arrivata nel nostro Paese, dopo alcune ospitate al Maurizio Costanzo Show, si rivela come una delle più simpatiche interpreti di Don Matteo, una serie televisiva che ha come protagonista Terence Hill. Ironia della sorte, in questa fiction interpreta un’ex acrobata che ha vissuto in un circo. E le assonanze con la sua vita possono ritrovarsi anche nel nome, Natalina, personaggio con cui è riuscito a conquistarsi l’affetto del pubblico italiano.

Negli ultimi tempi, però, la Guetta si è lamentata di aver dedicato tutte le sue energie per recitare in Don Matteo e che vorrebbe trovare altri sbocchi professionali. Ed è proprio per seguire questa sua voglia di cambiamento che è entrata nel cast dei concorrenti di Ballando con le stelle, programma condotto dalla simpatica Milly Carlucci.

In questa trasmissione si è messa davvero in gioco e ha dimostrato di voler imparare la difficile arte del ballo. E non sono mancate le polemiche e gli scontri, sempre condotti in maniera civile da parte sua. Uno su tutti, quello con la solita Selvaggia Lucarelli, giudice del programma che le ha riserbato più di una critica.

Relazione amorosa

Ma se Nathalie Guetta è diventata una donna forte e di successo lo deve anche a una relazione sentimentale iniziata nel 2008. Lui si chiama Yudiel Sanchez ed è un giovane falegname cubano con la passione per la boxe. Tra i due ci sono diciassette anni di differenza, ma la Guetta sembra aver trovato una grande stabilità emotiva con lui.

Per amore di Nathalie, Yudiel ha lasciato il suo Paese per raggiungere la Francia, dove adesso vive. E sarà qui che potrà raggiungerlo anche la sua compagna, visto che la sua esperienza a Ballando con le stelle è appena terminata. In attesa di altre avventure, artistiche e non, che la attendono.

[Foto: www.funweek.it]