Paris Hilton si sposa: ‘Ho detto sì a Chris Zylka’

Paris Hilton si sposa con Chris Zylka. L’ereditiera più famosa degli Stati Uniti ha detto sì alla proposta di matrimonio del fidanzato, l’attore Chris Zylka. La Hilton ha condiviso sui social la foto che la ritrae con il fidanzato proprio mentre lui, inginocchiato sulla neve, le consegna il fatidico anello.

Il post: “È l’amore della mia vita”. All’immagine dei due, tra le montagne innevate di Aspen, in Colorado, fa da corredo un lungo ed emozionato post della Hilton: “Ho detto sì! Sono così felice ed entusiasta di essere fidanzata con l’amore della mia vita. Il mio migliore amico e anima gemella. Perfetto per me in ogni modo. Così gentile, leale, amorevole e di buon cuore. Mi sento come la ragazza più fortunata del mondo! Sei il mio sogno che si avvera. Grazie per avermi dimostrato che le favole esistono”.

Paris Hilton, 35 anni, e Chris Zylka, 32 anni, sono fidanzati dallo scorso inverno. La Hilton ha chiuso nel 2015 la storia con il miliardario svizzero Thomas Gross mentre Zylka, prima di conoscere l’ereditiera, è stato legato con la star di Pretty Little Liars, Lucy Hale.

(Fonte: www.instagram.com)

(Foto: ABC News)