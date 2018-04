Pippa Middleton incinta del primo figlio, la reazione di Kate

In Inghilterra è tempo di festeggiamenti: Pippa Middleton, sorella della principessa Kate, è incinta del primo figlio.

Un altro bebè in casa Middleton

In casa Middleton si festeggia l’arrivo di un altro bebè visto che Pippa, la sorella della principessa Kate, è incinta. La notizia arriva dal tabloid inglese Sun, secondo cui la sorella di Kate, duchessa di Cambridge e moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, il principe William, avrebbe informato i suoi amici di essere al terzo mese di gravidanza. Pippa si è sposata lo scorso anno con il finanziere James Matthews, 42 anni.

È tempo di festa in Inghilterra



La notizia della gravidanza di Pippa arriva a pochi giorni dalla nascita del terzo royal baby di Kate e William e all’indomani dei festeggiamenti per il compleanno della sovrana. Sua Maestà Elisabetta II il 21 aprile scorso ha raggiunto l’importante traguardo dei 92 anni. Inoltre, il 19 maggio prossimo, il principe Harry sposerà l’attrice americana Meghan Markle.

La reazione di Kate

Secondo il Sun la prima persona che Pippa avrebbe chiamato per dare l’annuncio della sua gravidanza è la sorella Kate. Un’emozione grande, quindi, per Pippa Middleton incinta del primo figlio. In attesa di ulteriori notizie dal Regno Unito, c’è da scommettere che la reazione di Kate sia stata di grande gioia per sua sorella.

(Foto: Lecturas)