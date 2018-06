Pippo Inzaghi, Angela Robusti: ecco le ultime novità sul bebè in arrivo

Pippo Inzaghi e Angela Robusti starebbero per diventare genitori. La notizia non è stata ancora confermata dalla coppia.

Pippo Inzaghi sarà papà?

Il settimanale Spy ha pubblicato le foto della pancia sospetta di Angela Robusti, 28 anni. Stando a quanto riporta il periodico, la compagna di Pippo Inzaghi, neo allenatore del Bologna ed ex calciatore italiano, sarebbe in dolce attesa.

Una notizia che ancora non trova conferme ufficiali da parte della coppia, sebbene siano circa due settimane che giri questo rumor. Da quando il tecnico del Bologna, 44 anni, si è presentato con la nuova compagna al matrimonio del fratello Simone. Entrambi erano raggianti.

La foto sospetta arriva dalla spiaggia di Formentera

Il bambino di Pippo Inzaghi e Angela Robusti dovrebbe nascere all’inizio dell’inverno. Le foto del pancino sospetto arrivano da Formentera, dove la compagna di Inzaghi è in vacanza.

In molti pensano che sia incinta e lei stessa ha pubblicato su Instagram uno scatto che la vede in costume mentre sembra accarezzare la sua pancia: “Felice come una bimba e grata grata grata alla via”, ha scritto la Robusti nella didascalia che accompagna la foto.

Angela Robusti: da Miss Italia a Maria De Filippi

La giovane compagna di Inzaghi è una modella e fashion blogger. Nel 2012 è arrivata in finale al concorso di bellezza di Miss Italia, vinto poi da Giusy Buscemi. Il suo volto è nuovamente apparso in televisione quando ha partecipato al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi.

A quanto pare l’amore è arrivato fuori dallo studio televisivo del dating show della De Filippi. È tutto per le ultime novità sul presunto bebè in arrivo per Pippo Inzaghi e Angela Robusti.

(Foto: Donna Glamour)