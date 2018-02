Raffaelo Tonon tra baci e carezze con Ginevra Lambruschi

Raffaello Tonon tra le braccia dell’ex di Niccolò Bettarini. Il settimanale Spy ha paparazzato Raffaello Tonon assieme a Ginevra Lambruschi, ex di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano. L’ex gieffino è stato fotografato con la blogger ventenne ad un party a Sanremo: “La mia Ginni è una ragazza strepitosa, è di una bellezza”, ha confessato Tonon.

Amicizia o primi battiti di una storia d’amore? Il settimanale cerca di indagare se tra i due stia nascendo qualcosa di diverso dall’amicizia. Negli scatti che li riprendono si lasciano andare a baci sulla guancia, abbracci, una vicinanza fisica che sembra presagire una forte complicità. Tonon, intervistato dal settimanale, ha confermato che con Ginevra Lambruschi sta nascendo un rapporto importante: “E’ una ragazza simpatica e grintosa, è bello stare con lei. L’altra sera ci siamo molto divertiti, peccato che poi lei sia dovuta rientrare a Milano”. E ha aggiunto: “Ci siamo incontrati una sera a cena a Milano, con amici comuni, e ci siamo subito trovati. Infatti avevamo in programma di rivederci dopo la mia uscita dal Grande Fratello Vip, ma poi gli impegni lo hanno impedito. Ci rifaremo”.

I tatuaggi di Ginevra? Non sono un problema per l’ex gieffino, che in merito ha detto: “Non ci vedo nulla di male. Del resto è una donna che ha una grande personalità, è grintosa e, mi creda, è gradevole sotto tutti i punti di vista”. Alla domanda se sia già innamorato di lei, ha risposto così: “Non esageriamo. Guardi che io non sono mica un tipo che si innamora facilmente. Però…”.

(Foto: Gossip.it)