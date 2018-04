Rita Dalla Chiesa, lo sfogo: ‘non posso nominare più Fabrizio’

Rita Dalla Chiesa torna a scrivere di Fabrizio Frizzi dopo essere stata per diverse settimane in silenzio a causa degli attacchi ricevuti sul social.

Rita Dalla Chiesa e il silenzio sui social

Rita Dalla Chiesa torna a parlare di Fabrizio Frizzi dopo le settimane di silenzio osservato a causa degli attacchi ricevuti sui social network. La conduttrice di “Ieri, oggi, italiani” è stata accusata per aver ricordato l’ex marito scomparso poco tempo fa.

Lo sfogo: “non posso nominare più Fabrizio”

Recentemente Rita Dalla Chiesa ha commentato un post di Francesca Fialdini che su Instagram ha ricordato Frizzi: “Ci manchi amico”, ha scritto la conduttrice de La Vita in diretta. Tra i commenti è apparso anche quello di Rita Dalla Chiesa: “Pensa che io non posso nemmeno nominarlo…i social (soprattutto quelli di un famigerato fan club!!!!) mi stanno massacrando… fatelo voi amici anche per me”.

Rita Dalla Chiesa lascerà i social?

La Fialdini ha espresso solidarietà a Rita Dalla Chiesa, ricordando il “rapporto duraturo sincero profondo e bello” che lei e Frizzi hanno saputo costruire dopo la fine del loro matrimonio. In seguito alle accuse ricevute Rita Dalla Chiesa aveva pensato di lasciare i social e invece sembra resistere, seppur in silenzio. Questo sfogo, forse, non cambierà molto le cose perché il dolore della conduttrice per non poter nominare più Fabrizio Frizzi sui social rimane ancora una ferita aperta.

(Foto: The Social Post)