Rita Dalla Chiesa parla della morte del genero: ‘ha lottato fino all’ultimo’

Un periodo non facile: dalla scomparsa del genero al malore di Frizzi. Rita Dalla Chiesa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha raccontato dei difficili momenti attraversati negli ultimi mesi: dalla morte del genero Massimo Santoro al malore che ha avuto l’ex marito Fabrizio Frizzi. In merito alla scomparsa del genero, venuto a mancare all’età di 52 anni lo scorso novembre, ha detto: “Massimo ha lottato fino all’ultimo e Giulia con lui. Li ho visti combattere insieme e sono stata vicina a mio nipote Lorenzo, che ha dieci anni, durante la malattia del padre. Lui parla sempre del papà al presente. Quando gli ho detto che voglio cambiare la macchina mi ha risposto ‘Nonna, prendila blu come piace a papà’. Massimo è sempre con noi”.

Il rapporto ritrovato con l’ex marito. La morte del genero non è il solo colpo che Rita Dalla Chiesa ha dovuto incassare in questi ultimi mesi. A ottobre dello scorso anno, l’ex marito Fabrizio Frizzi, è stato colto da un malore mentre registrava una puntata del programma Rai l’Eredità. La conduttrice racconta di come gli sia stata vicina: “Ci sentiamo sempre. Abbiamo superato questo inciampo di salute insieme, anche con Carlotta, sua moglie. Io e lui abbiamo condiviso 16 anni di vita, non potevamo buttare via tutto. Carlotta è arrivata anni dopo che ci siamo separati. E poi c’è Stella, (la figlia di Frizzi e Carlotta) che è bellissima”.

L’ex volto storico di Forum svela anche quale tipo di uomo vorrebbe incontrare: “Vorrei uno scrittore o un giornalista ma non è facile trovare l’uomo giusto a Roma. Incontro persone superficiali che pensano solo alle vacanze a Cortina mentre io vorrei qualcuno che condividesse con me l’amore per il mare e per il silenzio”.

(Foto: Barbara Benedettelli)