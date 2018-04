Rita Rusic attacca Valeria Marini: ‘ha rovinato la famiglia Cecchi Gori’

Rita Rusic ha attaccato Valeria Marini durante l’ultima puntata di Sabato Italiano mentre si festeggiava il 76esimo compleanno di Vittorio Cecchi Gori.

Rita Rusic rovina la festa a Cecchi Gori

Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione ‘Sabato Italiano’, condotta da Eleonora Daniele, Rita Rusic ha attaccato Valeria Marini. Nel salotto televisivo si stava festeggiando il 76esimo compleanno di Vittorio Cecchi Gori e la produttrice, in collegamento da Miami, ha tuonato contro la Marini, in passato fidanzata dell’ex marito.

Valeria Marini ha rovinato la famiglia Cecchi Gori

Secondo la Rusic Valeria Marini avrebbe interferito negativamente nel rapporto tra Cecchi Gori e i due figli, Mario e Vittoria: “Valeria Marini ha rovinato la vita della famiglia Cecchi Gori, non è gradita dai nostri figli”, ha detto la Rusic nel corso del collegamento. Cecchi Gori non ha battuto ciglio e non ha replicato alle affermazioni della sua ex moglie. I festeggiamenti sono così ripresi senza ulteriori problemi.

La famiglia è di nuovo unita?

Cecchi Gori si è riavvicinato alla sua famiglia mentre era in ospedale. E’ stato proprio il produttore ad affermare che i suoi figli “sono i più bei film” che abbia fatto con l’ex moglie. E sul perché abbia scelto a suo tempo di sposare la Rusic, ha detto: “Rita è una donna in gamba, tante altre sarebbero rimaste al palo, sono stato fortunato. Se l’avevo scelta, vuol dire che la stoffa c’era”. Intanto, una domanda resta: Valeria Marini risponderà agli attacchi della Rusic? E’ vero che ha rovinato la famiglia Cecchi Gori?

(Foto: DiLei)