Romina a Ballando con le Stelle: ‘Al Bano mi ha ripescata’

Al bano e Romina Power ballerini per una notte. Sono scesi in pista durante l’ultima puntata del programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, e sono sembrati molto affiatati nonostante il cantante di Cellino San Marco abbia annunciato il ritiro dal palco per la fine del 2018.

Romina: “Al Bano mi ha ripescata”. Come ballerini sono piaciuti a tutti ed hanno ottenuto il massimo dei voti dai giudici, tranne che da Guillermo Mariotto. Esibizione a parte, non è passata inosservata la frase pronunciata da Romina Power: “Io l’avevo lasciato ma sono stata ripescata”. Subito è ripartito il tam tam, mai fermatosi a dire il vero, sul ritorno insieme della storica coppia già riunitasi ormai da diverso tempo sul piano artistico.

Al Bano: “Romina non ha difetti”. I due sono ancora molto legati e lo hanno confermato anche a Ballando. Al Bano, parlando di Romina ha detto: “Lei difetti? Non ne ha. Li lascia a casa”. In merito al loro passato, Romina ha ricordato di quando, da sposati, Al Bano non la portava mai a ballare ma, ha detto, la sua voce “compensa tutto, compreso il non saper ballare”. Se Al bano fosse un ballo? Romina non ha dubbi: “Quello del mattone, anzi quello del matto che è quello che è”.

Al Bano e Romina di nuovo insieme: un tormentone senza fine. Sui social e tra i fan sono in molti a pensare che Al Bano e Romina Power si siano di nuovo riavvicinati come coppia, sebbene entrambi non abbiano mai dichiarato nulla in proposito. Forse, i due artisti, sanno come tenere accesa la fiamma dei ricordi del loro pubblico, facendo rimanere viva l’idea che la loro storia non sia mai finita. Sebbene nella realtà non siano più marito e moglie.

(Foto: Today)