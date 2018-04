Romina Carrisi si racconta: dalla scomparsa di Ylenia al divorzio dei genitori

Romina Carrisi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero in edicola del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. La figlia della celebre coppia della canzone italiana ha parlato sia della scomparsa di sua sorella, sia del rapporto tra i suoi genitori.

L’emozione di rivedere i genitori insieme sul palco. Romina ha parlato della gioia di rivedere artisticamente riuniti il padre e la madre. Di un loro eventuale riavvicinamento sentimentale, ha detto: “Capisco che la loro storia sia anche la proiezione di un sentimento popolare e che rivederli insieme regali l’illusione di rivivere il passato, ma ho provato a combattere la nostalgia dopo esserne stata schiacciata e non mi piace glorificare la sofferenza. Di certo sono contenta che siano tornati a lavorare insieme, ritrovare il sereno dopo anni di guerra è come quando spunta il sole dopo il diluvio, in quel momento ringrazi gli angeli e gli dèi”.

Il dramma del divorzio dei genitori. La separazione dei genitori non è stata una cosa facile da affrontare per Romina che aveva, all’epoca, soltanto dodici anni: “Quando i miei si sono lasciati avevo 12 anni e non ho avvertito subito il cambiamento perché continuavano a viaggiare mentre io vivevo a Cellino. Fu una maestra, a scuola, a renderlo vero, a farmi sentire come se fossi diversa solo perché i miei genitori si erano lasciati. Nell’Italia di quegli anni il divorzio non era previsto, si sentivano tutti in diritto di giudicare”.

Un pensiero alla sorella Ylenia. All’età di sei anni, nel 1993, accade quella che rimarrà come una grande ferita per tutta la famiglia. Romina racconta di come ha vissuto i primi mesi della scomparsa di sua sorella Ylenia: “Avevo sei anni, i miei genitori portarono me e Cristèl a vivere in Svizzera a casa di amici per un mese e mezzo perché dovevano andare a cercare Ylenia. Ricordo i collage di fotografie che facevamo per dirle ‘bentornata’. Ma non è mai tornata”.

(Foto: SpettacoliNews)