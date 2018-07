Sara Tommasi ha un nuovo fidanzato e si rivela

Sara Tommasi rivela di avere un nuovo fidanzato. Torna l’amore per la showgirl che rivela di essere di nuovo fidanzata. Tuttavia, non può smettere di curarsi a causa della sua malattia.

Le novità di Sara Tommasi

Torna sulle pagine del gossip Sara Tommasi. Questa volta in una veste un pò diversa. Infatti ha dichiarato di aver sofferto di una grave bipolarismo e che ora è costretta a fare delle cure. Deve prendere dei farmaci che potrebbero impedire anche una possibile gravidanza.

La notizia fondamentale è che appare molto più tranquilla e calma rispetto agli anni passati. E avrebbe come desiderio quello di riscattare la sua immagine. Quella che è apparsa in questi anni non è la vera Sara, ma la versione deturpata dalla malattia. Ha rivelato di avere un nuovo fidanzato. Il suo nome è Angelo e ha 10 anni più di lei. Lavora come impiegato in un’azienda ed è una persona comune, molto tranquilla, con la quale vorrebbe avere anche un figlio. Tuttavia interrompere le cure per andare incontro ad una gravidanza potrebbe rivelarsi molto pericoloso. L’incontro tra i due è avvenuto in un supermercato e è stato subito un colpo di fulmine.

Un ritorno in tv?

Sara Tommasi ha ripreso la sua vita da poco. Vorrebbe avere una seconda possibilità soprattutto per tornare in tv e nel mondo dello spettacolo. Il suo obiettivo è quello di far dimenticare di essere stata manipolata da alcuni uomini a causa della sua malattia. Lei stessa è conscia del fatto di essere stata spinta in situazioni perverse e a volte molto “spinte”. infatti la sua malattia la portava spesso ad assentarsi dal mondo reale diventando molto fragile e debole.

Le piacerebbe tornare nel mondo dello spettacolo. Per questo ha lanciato un appello ad Ilary Blasi per far parte del cast del Grande Fratello Vip. Ha bisogno di un’occasione e farsi finalmente apprezzare per quello che è realmente ora. La sua vita è più sana e che riesce a controllare e gestire la sua malattia.

Passato da dimenticare

Le ultime apparizioni erano quelle in cui Sara Tommasi appariva con a fianco Andrea Diprè. Ed era in evidente stato confusionale e sotto effetto di qualche sostanza. Infatti Sara Tommasi aveva spesso gli occhi assenti. E ripeteva tutto quello che il suo manipolatore le diceva di dire e fare. In molte occasioni l’uomo metteva a nudo la donna mostrandola in intimo alle telecamere. Che la donna avesse dei chiari problemi psicologici era molto evidente tanto. La stessa Selvaggia Lucarelli era intervenuta per chiedere a giornalisti e media di non mandare più notizie del genere. Ed anche che Diprè fosse viscido nell’approfittarsi della malattia della donna.

[Foto: www.ciociariaoggi.it]