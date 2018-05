Selvaggia Lucarelli, insulto sessista ricevuto al GF

Insulto sessista a Selvaggia Lucarelli: è lei la donna alla quale erano rivolte le “attenzioni” del concorrente espulso dal Grande Fratello.

Selvaggia Lucarelli insultata

Selvaggia Lucarelli ha “provocato” l’ennesima espulsione nella casa del Grande Fratello. Luigi Favoloso è stato espulso dalla Casa del Grande Fratello martedì sera, durante il serale andato in onda su Canale 5. Nel mirino della conduttrice ci sarebbe una scritta che Favoloso avrebbe fatto con il rossetto rosso su una maglietta che avrebbe poi indossato. E’ stato ripreso dal GF ben due volte, ma la terza lo ha portato direttamente fuori dalla casa più spiata d’Italia, con la motivazione di pessima condotta.

L’ex concorrente, ex fidanzato di Nina Moric, è un estremista di Casa Pound e prima di partecipare al reality era stato costretto a coprire il tatuaggio nazista recante la scritta Gott Mit Uns, un motto che compariva tra le forze armate tedesche. A svelare cosa ci fosse scritto sulla maglietta è stata proprio Selvaggia Lucarelli, infatti a lei era stata rivolta una parolaccia. L’episodio era stato raccontato da Simone ad altri concorrenti. Infatti secondo quanto è stato riportato Favoloso avrebbe chiesto le sigarette e davanti al diniego da parte del Grande Fratello avrebbe offeso la nota blogger del Fatto Quotidiano.

La blogger è arrabiata

A far discutere è stata anche la rabbia di Selvaggia Lucarelli contro la conduttrice del programma. Infatti in un post in rete ha scritto che se avesse offeso la stessa Barbara d’Urso o qualche personaggio caro a Mediaset, Favoloso sarebbe stato espulso immediatamente dalla casa. Invece gli sono stati concessi ben 20 minuti di faccia a faccia con la sua ex fidanzata Nina Moric e altri 20 minuti in studio. Troppo per un commento sessista in una trasmissione dove la stessa conduttrice si professa tanto amica delle donne.

Un altro motivo che alimenta la questione legata intorno a Luigi Favoloso è che tempo prima, in merito ad un discorso in cui si affrontava il tema delle droghe da stupro, aveva utilizzato la frase, violenta e sessista, che se una donna non riesci a sedurla, devi sedarla. Anche in merito a questa occasione Selvaggia Lucarelli aveva detto che era un sufficiente motivo per mandarlo via dalla trasmissione e senza darli troppa visibilità. Cosa che non è accaduta e che si presume Favoloso occuperà svariate volte le poltrone degli studi Mediaset. La blogger si scaglia più volte contro Barbara d’Urso ritenendola colpevole di aver creato un personaggio che in una tv pubblica non avrebbe dovuto avere spazio in alcun modo.

E così si è verificata un’altra espulsione in un’edizione dove tra i “protagonisti” si annovera anche Aida Nizar.

[Foto: http://magazinedelledonne.it]