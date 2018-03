Silvia Provvedi a Verissimo: ‘Io e Corona più forti di prima’

Fabrizio Corona è uscito pochi giorni fa dal carcere ed è stato subito accolto dall’abbraccio della sua fidanzata, Silvia Provvedi. Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, la Provvedi ha parlato di come il loro legame si sia rinforzato: “E’ stata dura, ma devo ammettere che è molto ripagante avercela fatta e riavere Fabrizio a casa. Siamo più forti di prima”.

La quotidianità di Fabrizio Corona. L’ex naufraga ha raccontato la vita fuori dal carcere di Corona e le difficoltà legate alle prescrizioni che gli sono state imposte: “Fabrizio sta cercando di essere perfettamente in linea con le prescrizioni che gli hanno imposto. Non può parlare con i giornalisti, deve condurre una vita semplicemente normale, mantenendo un profilo basso. Esce alle otto di mattina, torna alle sei di sera dopo aver fatto il suo percorso in comunità e poi mangiamo insieme”.

La Provvedi ha parlato di cosa le preme di più al momento: “La situazione è molto delicata. Il mio interesse è che lui faccia tutto secondo le regole, perché io ho voglia di pace ed è contro il mio volere che ritorni a patire qualche pena. Il mio primo pensiero è che lui non violi nulla, che stia lontano da ogni tipo di tentazione e che riprenda in mano la sua vita in maniera regolare”. E ha ammesso: “Quello che mi ha sempre preoccupata di più riguarda gli amici non amici che lo potevano influenzare, gasando il suo ego”.

(Foto: Tv Fanpage)