Spice Girls invitate al matrimonio del principe Harry per cantare?

Un matrimonio, un principe e un gruppo pop. La notizia, se confermata, potrebbe dare un tocco di vintage al matrimonio più atteso dell’anno, quello tra il principe Harry e l’attrice statunitense Meghan Markle. La lista ufficiale degli invitati non è stata ancora svelata, ma sembra che il 19 maggio prossimo, cinque posti siano stati riservati proprio alle Spice Girls. A rivelarlo è stata Mel B, ovvero Melanie Brown, durante il talk show americano The Real. Un invito a partecipare fatto proprio dal principe Harry, come fatto comprendere da Brown, che alla richiesta di fornire ulteriori dettagli ha risposto con un “ho detto anche troppo”. E bastato così poco per far partire il tam tam di un’eventuale esibizione dell’ex gruppo pop al ricevimento nel castello di Windsor, dopo la messa.

Estate 2018 in tour per le Spice Girls. Secondo altri rumor sembra che le Spice torneranno ad esibirsi la prossima estate. Dal gruppo non è arrivata ancora nessuna conferma e chissà cosa ne pensano i tanti fan che potrebbero tornare a vedere sul palco le Spice. Le cinque artiste hanno formato il gruppo delle Spice Girls dal 1994 al 2007, per poi riunirsi nel 2012, in occasione delle Olimpiadi di Londra. È di qualche settimana fa lo scatto che le ritrae assieme (foto di copertina), con il quale hanno comunicato la loro intenzione di tornare a creare nuovi progetti.

(Foto: NME.com)