Stefano De Martino e Cristina Buccino stanno insieme?

Una nuova fidanzata per Stefano De Martino, ex di Belén ? In molti si chiedono se la sua “amicizia” con Cristina Buccino rappresenti un semplice flirt o sia vero amore.

Stefano De Martino innamorato?

Stefano De Martino si prepara a diventare il protagonista di questa calda estate del 2018. Sembra che il ballerino di Amici abbia una nuova fidanzata, la bellissima Cristina Buccino. I due, stando a un’indiscrezione che è emersa sul web, si sarebbero incontrati in gran segreto nella sua casa a Milano. Una semplice cena tra amici o c’è qualcosa in più?

I soliti ben informati sono sicurissimi e puntano tutto sulla Buccino come la nuova fiamma dell’ex di Belén Rodriguez. E pensare che, fino a qualche settimana fa, Stefano stava frequentando Gilda Ambrosio. I due erano diventati davvero inseparabili. In tanti, pensavano che sarebbero usciti presto allo scoperto. Con la bella influencer, De Martino aveva trascorso qualche giorno a Ibiza, per poi partecipare a un matrimonio di amici in comune, ma sembra che la loro love story non sia decollata.

Con Gilda si è trattato dunque di un breve flirt. Una di quelle passioni che come nascono così si dissolvono. Eppure lo stesso Stefano, in una recente intervista a “Verissimo”, aveva dichiarato di essere, al momento, un papà single. Già, perché se c’è un punto fermo della sua vita, quello è il piccolo Santiago, che occupa ogni momento della sua giornata.

Un “bel” papà

Nel frattempo, De Martino svolge il suo ruolo di papà nel migliore dei modi e dedicandosi esclusivamente al figlio. Nonostante la separazione con la Rodriguez e le voci, mai confermate, su una loro improbabile riappacificazione. Forse, al momento, non ha ancora voglia di trovare una nuova “mamma” per il suo bambino. E, per questo, preferisce non far entrare un’altra donna nella sua vita.

L’ex inviato de “L’Isola dei Famosi“, infatti, è sempre molto attento alla sua privacy. Forse perché sa bene cosa può succedere se si dà spazio al gossip. Basta ricordare quanto è accaduto qualche anno fa, quando ancora faceva coppia con Emma Marrone e il ciclone Belén si abbatté sulle loro vite.

Sarà nuova fiamma?

Stefano De Martino sarà diventato pure più accorto. La Buccino, però, ha tutte le carte in regola per essere la sua nuova fiamma. I suoi tratti mediterranei ricordano in qualche modo Belén e questo può essere un dettaglio da non trascurare. In questi giorni la modella ha postato sul suo profilo Instagram delle magnifiche foto delle sue vacanze a Formentera. E i fan hanno potuto ammirarla in tutta la sua bellezza.

Insomma, non ci sono prove ufficiali di una frequentazione tra Stefano e la Buccino, . Ma è innegabile che i due si stiano conoscendo. Per diventare la coppia dell’estate c’è bisogno di qualcosa di più concreto e non di un rumor mai confermato. Magari, come sperano i fan, una foto che li ritragga insieme mentre si scambiano un tenero bacio.

[Foto: https://it.blastingnews.com]