Stefano Gabbana attacca Heather Parisi

Scontro sui social tra la ballerina e il noto stilista. Sembra che negli ultimi tempi Stefano Gabbana ce l’abbia un po’ con tutti. Adesso attacca Heather Parisi.

Altro attacco di Stefano Gabbana

Ennesimo attacco di Stefano Gabbana. Lo stilista, ultimamente, sui suoi profili social, non fa che attaccare vip e colleghi. Dopo aver insultato pesantemente Miley Cyrus e la cantante Selena Gomez, questa volta lo stilista si è espresso in termini poco simpatici nei confronti di Heather Parisi.

Tutto è iniziato da una foto che la ballerina americana ha postato sul suo profilo Instagram in compagnia della sua dolce metà. Tra i commenti dei follower ce n’è stato uno, quello di Gabbana, che ha sorpreso un po’ tutti. “Ma sta stron*a ancora che gira?”: questa la frase incriminata.

Insulto con…risposta

Un insulto gratuito e, soprattutto, inaspettato quello che lo stilista e socio di Domenico Dolce ha rivolto a Heather Parisi. La replica della ballerina, però, non si è fatta attendere e, sui suoi social, ha definito Gabbana un “cattivo esempio di uomo, di gay e di italiano”.

La risposta della Parisi è parsa a tutti giustificata, ma quello che in tanti ora si chiedono è per quale motivo il fondatore del brand Dolce & Gabbana si sia così adirato con lei. Lo stilista negli ultimi mesi ha iniziato quella che sembra una vera e propria campagna votata all’insulto. Dopo aver definito la Cyrus “ignorante” e la Gomez “brutta”, questa volta è toccato a Heather.

La ballerina bionda e sexy che negli anni Ottanta faceva ballare tutti con la canzone Cicale, è nota per il suo carattere polemico. Di recente si è scontrata in modo duro con il cantante Biondo durante la sua esperienza come giudice nel programma Amici di Maria De Filippi. Però con Gabbana la Parisi non ha mai avuto nessun tipo di rapporto, né tra i due si ricordano screzi avvenuti in passato.

Tesi della ballerina

Una spiegazione sul comportamento anomalo di Gabbana ce la fornisce proprio Heather. Nel suo blog personale la ballerina ha tracciato un profilo dello stilista. Lo ha definito uno di quei personaggi che, dopo aver fatto coming out, si scagliano contro tutti. Lo fa per manifestare la loro rabbia e frustrazione nei confronti del sesso.

Una tesi che non spiega per quale motivo Gabbana sia diventato così acido nei confronti di altri vip come lui. E ancora Heather, nel suo blog, ipotizza che il profilo di Stefano sia stato hackerato da qualcuno e che ha postare quelle cattiverie sia un fake.

Spiegazione plausibile?

Una spiegazione plausibile, e che nemmeno sorprenderebbe, ma che a molti ancora non convince. Se fosse confermata la notizia del profilo fake, per quale motivo Stefano Gabbana non si giustifica, non prende le distanze da quello che sta succedendo? Perché non crea un post in cui si difende da tutto ciò?

Forse l’aspetto più inquietante di questa storia è che non si tratta di un profilo falso creato per seminare odio. Ma che quelle esternazioni e quegli insulti siano nati dalla mente di Stefano Gabbana. Perché in fondo, sul web, si può dire tutto. A patto, però, che ci si assumi la responsabilità di quanto si dice.

[Foto: www.105.net]