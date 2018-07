Tina Cipollari innamorata. Ecco il nuovo compagno

Si mormora sul web che Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, sarebbe innamorata. Ecco la foto del nuovo compagno.

Un nuovo amore per Tina?

A quanto pare la spumeggiante opinionista di Uomini e Donne sembra aver trovato un nuovo amore. Le ultime indiscrezioni che girano sul web vedono Tina Cipollari non più sola dopo la separazione dal marito Kikò Nalli, dal quale ha avuto tre figli. Il nuovo compagno dell’opinionista sarebbe Vincenzo Ferrara, un ristoratore di Firenze, che sul social ha pubblicato qualche foto in cui appare in compagnia di Tina.

Se così fosse non ci sarebbe alcun trono per Tina a settembre nel dating show di Canale 5. Comunque, non tutto è perduto per gli aspiranti corteggiatori dell’eccentrica opinionista. Infatti, Vincenzo Ferrara, potrebbe essere anche un caro amico di Tina Cipollari e non il suo nuovo compagno. Il trono rimane quindi ancora in piedi e chissà che Tina non decida di occuparlo all’avvio della nuova stagione del programma.

Da oltre quindici anni con Maria De Filippi

La storica opinionista di Uomini e Donne, prima di entrare a far parte del programma, lavorava come impiegata di contabilità per una società di costruzioni. Un lavoro diverso da quello della televisione, dove è approdata nel lontano 2001, per conquistare il tronista Roberto nelle prime edizioni del programma. Dal 2003 siede in studio come opinionista.

