Tina Cipollari si separa dal marito Chicco Nalli: ‘Una decisione sofferta’

Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono separati. La storica opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, si è separata dal marito coiffeur, Chicco Nalli. I due si sono conosciuti grazie al programma di Maria De Filippi ed hanno tre figli: Mathias, Francesco e Giancluca. Il loro matrimonio era in crisi da diverso tempo e la decisione di separarsi è stata difficile da prendere, come ammette la stessa opinionista dalle pagine del settimanale DiPiù: “Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiano lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così, perché non potevamo andare più avanti”.

Una separazione consensuale. Tina Cipollari parla anche di come si sono lasciati: “Alla fine ci siamo rivolti agli avvocati, la nostra è stata una separazione consensuale, frutto cioè di una decisione comune. Ripeto, noi ci abbiamo provato fino a poco tempo fa, sia per il bene dei figli sia per il nostro, e abbiamo preso tempo. Ma se le cose vanno male dopo un anno, e poi per due anni, alla fine non ti ritrovi più, non riesci più a dire: “Riproviamoci”…”.

Separati ma ancora sotto lo stesso tetto. Tina e l’ex marito vivono ancora insieme nella loro casa. Una decisione presa “anche per il bene dei nostri figli ma sicuramente presto ci saranno spostamenti”, afferma Tina. Per l’opioninista c’è però ancora un amore duraturo da vivere: quello per Uomini e Donne, dove difficilmente lascerà la poltrona di opinionista.

(Foto: www.gossipetv.com)