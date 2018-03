Tv: incontro tra Fabrizio Corona e Massimo Giletti

Il settimanale Spy ha paparazzato Fabrizio Corona e Massimo Giletti per le vie di Milano. Il settimanale ha postato la foto su Facebook e ha ricordato che i due si conoscono da diversi anni, oltre ad aver ipotizzato il perché del loro incontro a Milano: “questo meeting – si legge nel commento – potrebbe anche indicare una futura apparizione televisiva a Non è l’Arena di Giletti, su La7 o, quantomeno, una puntata dedicata a Corona”. L’ex paparazzo non può, per ordine dei giudici, rilasciare interviste, postare sui social o telefonare (tranne che per chiamate verso i suoi avvocati e familiari). Se dovesse infrangere tale divieto, gli verrebbe revocata la libertà.

Corona si sta comportando bene. Silvia Provvedi, la sua fidanzata, ha rilasciato un’intervista a un altro settimanale, DiPiù, in cui ha parlato delle difficoltà affrontate da Corona in questo periodo: “Eravamo a casa. Mi giro verso di lui e lo vedo completamente sbiancato. Cerco di prendergli la mano per tranquillizzarlo ma non riesco da quanto trema. Lui mi guarda con gli occhi spalancati per cercare aiuto da me e mi dice ‘Silvia, questa volta muoio’”. Stando a quanto racconta la Provvedi, si sarebbe trattato di una crisi di panico, di cui l’ex re dei paparazzi ha già sofferto in passato. Chissà che l’incontro con Giletti non sia servito a porre le basi per un futuro impegno lavorativo di Corona. In fondo, quando si attraversano dei momenti critici, è utile avere al proprio fianco dei vecchi amici.

(Foto: Gossipblog)