Tv, Verissimo: da Silvia Toffanin arrivano Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso

Sabato 14 aprile 2018 arrivano nel salotto di Verissimo, su Canale 5, le conduttrici Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso. Ecco alcune anticipazioni sugli ospiti.

Verissimo: oggi ospiti Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi

Oggi pomeriggio, su Canale 5 alle ore 16, le due conduttrici Mediaset saranno ospiti della padrona di casa di Verissimo, Silvia Toffanin. Barbara D’Urso è in procinto di riprendere il timone del Grande Fratello in versione popolare, con la partecipazione di persone comuni, mentre Alessia Marcuzzi si avvia a chiudere l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, lunedì 16 aprile, in prima serata su Canale 5.

I primi nomi dei concorrenti della casa

Secondo le ultime indiscrezioni, tra gli eventuali concorrenti del Grande Fratello, spuntano i nomi di tre uomini: Simone Coccia, Matteo Gentili e Luigi Mario Favoloso. Il primo è stato il fidanzato dell’onorevole abruzzese del Partito democratico Stefania Pezzopane. Il secondo è l’ex fidanzato di Paola di Benedetto, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e il terzo è l’ex fidanzato di Nina Moric (per saperne di più).

Gli altri ospiti: Elena Morali, Annalisa e due protagonisti de Il Segreto

Tra gli altri ospiti della Toffanin anche l’ex naufraga Elena Morali, l’ultima eliminata dal reality. Ci sarà poi Annalisa, tra le voci più in voga del momento nel panorama musicale italiano, e due protagonisti della soap spagnola Il Segreto: Donna Francisca e Raimundo. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, ore 16, con Verissimo e i suoi numerosi ospiti, tra i quali, ricordiamo, Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi.

