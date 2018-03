Uomini e Donne: ex corteggiatrice è di nuovo incinta, l’annuncio

Non tutte le coppie scoppiano. Dal programma di Maria De Filippi spesso escono coppie felici che riescono a instaurare un rapporto stabile nel tempo. È il caso di Francesca del Taglia, ex corteggiatrice del tronista Eugenio Colombo, da quest’ultimo poi scelta come fidanzata alla fine del percorso a Uomini e Donne del trono classico. I due sono insieme da diversi anni ed hanno avuto già un figlio, Brando, di quattro anni. Ed ora, sta per arrivare il secondogenito.

L’annuncio fatto da Uomini e Donne Magazine. A dare la notizia dell’arrivo di un nuovo bambino per la coppia è stato Uomini e Donne Magazine, il settimanale ufficiale che racconta in esclusiva segreti e retroscena del talk show della De Filippi. Secondo il magazine Francesca del Taglia ed Eugenio Colombo sarebbero in attesa del loro secondo figlio dopo la nascita, quattro anni fa, del primogenito Brando. Si legge sul magazine: “Procede a gonfie vele la storia d’amore tra l’ex tronista Eugenio Colombo e la sua compagna Francesca Del Taglia che, dopo la nascita del piccolo Brando, si preparano a diventare genitori per la seconda volta a distanza di quasi 4 anni dall’arrivo del loro primogenito, che il 28 aprile spegnerà le candeline. (…) Il nostro magazine rivela ufficialmente che la coppia allargherà la famiglia“.

Il sesso del futuro nascituro non è stato ancora svelato e, intanto, Francesca del Taglia ed Eugenio Colombo si godono una vacanza nella splendida Cuba.

(Foto: BimboChic)