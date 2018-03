Uomini e Donne: Fabio e Nicole di nuovo insieme dopo la crisi

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato sono tornati insieme. La coppia uscita dal programma Uomini e Donne nel 2015 è tornata di nuovo assieme dopo un breve periodo di stop a seguito della convivenza. I problemi sono sorti nella primavera del 2017 ma ora l’amore è tornato e sono entrambi pronti a fare un passo importante: lasciare Roma e comprare casa a Milano. Nicole e Fabio sono stati intervistati dal magazine della trasmissione ed hanno raccontato sia i loro progetti, sia la crisi che c’è stata tra loro dopo un anno di convivenza: “Noi siamo cresciuti con due culture e tradizioni diverse – ha affermato Nicole – Abbiamo caratteri che prendono fuoco facilmente. Dopo la magia dei primi tempi, la convivenza diventa difficile”.

Fabio: “non trovavamo un punto di incontro”. Del periodo di crisi ha parlato anche Fabio: “Non trovavamo un punto di incontro ma credo che l’amore non sia mai stato messo in dubbio. Mai. In quel periodo ci univa solo la passione, che non si è mai spenta, ma non bastava. L’amore non può essere solo sesso. Litigavamo tantissimo, tutti i giorni. Ci siamo separati, per prenderci del tempo. E lo abbiamo fatto in modo brusco. Per fortuna, neanche dopo un mese, abbiamo capito che non potevamo stare divisi”.

I consigli di Fabio e Nicole a chi cerca l’amore a Uomini e Donne. I due hanno approfittato dell’intervista per dare anche dei consigli agli attuali tronisti e corteggiatori del dating show di Maria De Filippi: “Bisogna mettere in campo la voglia di venirsi incontro, tanta pazienza e provare a capire se l’altra persona sarà quella del per sempre”. Per farlo, assicurano i due, occorre “accantonare l’orgoglio perché in quel contesto (quello televisivo ndr.) non ti fa vedere con lucidità le cose (…) Alla fine, nel bene o nel male, se ne esce vincitori”.

(Foto: Leonardo.it)