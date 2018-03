Uomini e Donne. Giorgio Manetti sotto attacco pensa al ritiro?

Non ci sono più le anime gemelle di una volta. Al trono over di Uomini e Donne sono in molti ad essere seduti sulla sedia rossa da diversi anni e a non aver trovato ancora la tanto sospirata anima gemella. Tra questi, a scatenare ormai più dibattito, ci sono da una parte Gemma Galgani e dall’altra Giorgio Manetti. La dama piemontese è ormai una presenza fissa al pari degli opioninisti e Giorgio Manetti si avvia a farle compagnia, dopo aver raggiunto la maturità triennale.

Giorgio Manetti pensa al ritiro? Il cavaliere fiorentino non ha ancora ammesso di volersi ritirare ma chissà che qualche dubbio non l’abbia raggiunto in questi ultimi tempi. Manetti è sotto attacco sia sui social, sia in studio. Gli opinionisti, in particolare Gianni Sperti, lo punzecchiano sul fatto che non abbia ancora trovato una compagna dopo tre anni di presenza al trono over. Gianni gli ha chiesto quale tipo di donna stia cercando e il cavaliere, senza tentennamenti, gli ha risposto di essere in studio non per cercare un letto ma un prototipo di donna molto particolare. E resterà in studio finché Maria De Filippi non lo manderà via. E qui risiede la risposta alla domanda se Giorgio sta pensando al ritiro: finché Maria non lo inviterà a lasciare lo studio, per lui ci sarà sempre una sedia rossa ad aspettarlo.

(Foto: Gossipblog)