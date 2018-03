Uomini e Donne, Tina Cipollari: ‘Ho sempre cercato di trovare il coraggio’

La spumeggiante opinionista di Uomini e Donne sta attraversando un momento difficile dovuto alla separazione da Chicco Nalli. Sono trascorsi soltanto due mesi da quando Tina e il marito hanno reso noto di volersi separare e mettere così fine al loro matrimonio.

I suoi figli le danno la forza per guardare avanti. L’opinionista ha deciso di vestire nuovamente i panni da tronista anche per superare tale momento. A darle forza, però, sono i suoi figli: “Devo dire che in questo momento la presenza dei miei figli è fondamentale perché mi danno la spinta giusta per andare avanti. Prendermi cura di loro, aiutarli a farsi strada nella vita mi dà un’energia incredibile”, ha detto la vamp alla rivista Sono. Il suo carattere forte e brioso l’ha sempre portata a “trovare il coraggio per se stessa, anche grazie alla fede in Dio”.

Da oltre quindici anni con Maria De Filippi. La storica opinionista di Uomini e Donne, prima di entrare a far parte del programma, lavorava come impiegata di contabilità per una società di costruzioni. Un lavoro diverso da quello della televisione, dove è approdata nel lontano 2001, per conquistare il tronista Roberto nelle prime edizioni del programma. Dal 2003 siede in studio come opinionista ed ora ha deciso di tornare sul trono per farsi corteggiare e trovare un nuovo amore.

