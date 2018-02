Uomini e Donne, trono over: Gemma in lacrime per Giorgio

Domenico insegue Tina per baciarla e Gemma piange (ancora) per Giorgio. Il trono over di Maria De Filippi non smette di stupire il pubblico con le sue storie che, spesso, non finiscono bene. Come la storia tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani, due protagonisti e volti ormai storici della trasmissione di Canale 5. La puntata si è aperta con Domenico che insegue Tina fin dietro le quinte per baciarla. L’attenzione si sposta poi su Gemma e qui scoppiano le lacrime per via della dichiarazione di Giorgio rilasciata a un settimanale, in cui afferma: “Ero innamorato di Gemma”. Per poi smentire tutto in studio, nonostante la Galgani avesse già risentito di quelle parole.

Giorgio mi ami o no? E finisce che è colpa di Tina. La dama torinese ha avuto una breve ma intensa storia con il cavaliere toscano. Gemma si è sentita ferita da alcune dichiarazioni rilasciate da Giorgio in una recente intervista e non crede che il suo ex cavaliere toscano l’abbia amata per davvero: “Leggere che eri innamorato di me è stato un macigno. Mi conferma che qualcosa ti condiziona, credo Tina. Hai detto queste cose e in studio sei completamente diverso”. E lui ribatte: “La verità è che non ho mai detto di essere stato innamorato, ho detto che ti volevo bene e che potevamo continuare fuori. Io volevo parlare del mio libro poi mi sono accorto che inevitabilmente si arriva a te. Tina non c’entra niente”.

Il vaffa di Tina. La puntata non poteva non finire in bellezza con il solito scontro a male parole tra Tina e Gemma. Le due donne mal si sopportano pur stando a un paio di metri l’una dall’altra e Tina non resiste alla tentazione di mandare a quel paese Gemma per averla tirata nuovamente in causa come motivo di rottura tra lei e Giorgio. La dama e il cavaliere cercano di chiarirsi ma sembra sempre la solita storia. Una domanda è lecito porsi: questo riaffiorare a momenti alterni della loro storia e di cosa hanno provato l’uno per l’altra, non nasconde forse ancora un interesse vivo tra Giorgio e Gemma?

(Foto: Lettera35)