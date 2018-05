Il campione di moto Valentino Rossi ha una nuova fidanzata, la splendida modella milanese Francesca Sofia Novello.

Ecco chi è la nuova fidanzata di Valentino Rossi

Si chiama Francesca Sofia Novello la nuova fidanzata del campione mondiale della MotoGP, Valentino Rossi. A rivelarlo, una volta per tutte, è stato il settimanale “Chi”, che ha fotografato di nascosto la coppia, mentre si scambiava un bacio appassionato. Francesca Sofia e Valentino avrebbero cominciato a frequentarsi a fine 2017. La storia d’amore è cominciata lo scorso dicembre, dopo che Valentino ha invitato Francesca nella sua tenuta di Tavullia.

Vale innamorato dopo tanto tempo

Era da molto tempo che i paparazzi non immortalavano Valentino Rossi così innamorato e in compagnia di una bella ragazza. Certo i flirt non sono mancati, eppure con Francesca sembra che il campione di moto abbia ritrovato davvero la serenità. La sua ultima storia importante risale a qualche anno fa: con Linda Morselli, Rossi ha avuto un’importante relazione durata ben 4 anni.

Chi è Francesca Sofia Novello?

Ma chi è Francesca Sofia? Nata nella provincia di Milano, la giovane ha 24 anni e di professione fa la modella. L’aresina per molto tempo ha frequentato i circuiti di MotoGP in veste di “ombrellina”. E’ stato proprio durante un gran premio che la modella ha conosciuto Valentino. Bellissima, Francesca è stata paragonata, da alcune testate giornalistiche, addirittura all’attrice e modella americana Brooke Shields.

Insomma, la fidanzata di Valentino Rossi, oltre ad aver fatto colpo sul suo bello, sta attirando l’attenzione di molti media. Speriamo solo che la loro storia possa durare per tanti e tanti anni ancora.

[foto: corrieredellosport.it]