Verissimo, Federica Panicucci parla del compagno e della perdita del padre

Il salotto di Verissimo ha accolto anche ieri molti ospiti, tra questi la conduttrice di Mattino Cinque, Federica Panicucci. Con Silvia Toffanin ha toccato i legami fondamentali della sua vita: il rapporto con il compagno Marco Bacini e il legame con il padre Edoardo, venuto a mancare lo scorso anno.

La perdita del padre Edoardo: “viene ancora l’istinto di chiamarlo al telefono”. Un legame fortissimo quello che la conduttrice Mediaset aveva con il padre, scomparso un anno e mezzo fa in seguito ad un cancro: “Non mi sono ancora ripresa, non credo che supererò mai questa cosa, non riesco ancora a parlarne perché mio padre era un uomo straordinario e mi manca moltissimo”. E aggiunge: “A volte mi viene ancora l’istinto di chiamarlo al telefono. In tutto questo dolore però ho ricevuto un regalo. Nei suoi ultimi mesi di vita ho avuto modo di dirgli tutto, di non lasciare nulla di non detto e questo mi consola”. La Panicucci ha raccontato di come suo padre l’abbia sempre sostenuta, conservando in una cartellina tutti i ritagli di giornale che ripercorrevano la carriera della figlia sin dai suoi esordi.

La storia con Marco. Un grande dolore quello della perdita del padre Edoardo, compensato, o meglio, reso meno arduo da elaborare grazie alla presenza dell’uomo che le ha rubato il cuore: Marco Bacini. La Panicucci è rimasta colpita da quello che ha definito “un uomo fuori dal comune, d’altri tempi” per i valori importanti e la serietà che lo contraddistinguono. Silvia Toffanin ha chiesto alla collega se hanno già pensato al matrimonio e la Panicucci ha risposto: “Non ho ancora ricevuto proposte di matrimonio ma, al di là della battuta, credo che, avendo due bambini, in queste cose bisogna essere serissimi”.

(Foto: Televisione.it)