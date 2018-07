Veronica Satti pensa al matrimonio con la fidanzata Valentina

Veronica Satti, figlia di Bobby Solo pensa al futuro. Previste le nozze con la sua compagna nel 2019. Ormai rimane da conoscere la data del matrimonio.

Veronica Satti si sposerà

Veronica Satti e la sua fidanzata Valentina fanno sul serio. Tutte e due sembrano molto legate e ancora innamoratissime. E in questi giorni NuovoTv ha realizzato un servizio su di loro. Il settimanale, infatti, ha pubblicato una loro foto, scattata all’interno di una gioielleria. La figlia di Bobby Solo ha poi rivelato di aver ricevuto un anello di fidanzamento.

La storia d’amore con Valentina prosegue, dunque, a gonfie vele. E, per questo motivo, le due ragazze pensano alle nozze. L’anello è un segno simbolico che sancisce la loro unione. Per Veronica, inoltre, rappresenta il primo passo verso il matrimonio, previsto per il prossimo anno.

Le ultime esperienze

Terminata la sua esperienza nell’ultima edizione del Grande Fratello, la Satti sembra rigenerata. Adesso guarda con serenità al futuro. Un futuro in cui ci sarà spazio anche per suo padre, il cantante Bobby Solo. Dopo i continui appelli da parte sua per una loro riappacificazione, nelle prossime settimane finalmente potrà incontrare il suo amato genitore.

Il pubblico italiano conosce bene la situazione famigliare tra Veronica e suo padre. Nel salotto di Pomeriggio Cinque, la Satti ha spesso rivolto degli accorati messaggi nei confronti di Bobby Solo. Quello che ha sempre cercato da lui era un rapporto, costruire un legame concreto. Il cantante non ha mai voluto riconoscerla e, negli ultimi anni, le loro strade si erano divise. Tuttavia, grazie alla sua tenacia adesso Veronica potrà incontrarlo.

“Succederà tra poco, quando lui tornerà dalla sua tournée americana”, ha spiegato a NuovoTv. Insomma, ci sono davvero tutti i presupposti per riuscire a rivedere quel genitore che ha inseguito per tanti anni. E mentre i suoi legami famigliari si saldano, per quanto riguarda l’amore, con Valentina intende fare sul serio.

Matrimonio in vista

Nel 2019 ci sarà probabilmente il matrimonio. Adesso le due ragazze sono alla ricerca di un appartamento in cui vivere insieme. Valentina abita a Roma, mentre Veronica risiede a Genova, quindi l’ideale sarebbe trovare casa nella Capitale in modo da poter condividere la loro quotidianità.

Sembra proprio che l’esperienza in un reality come il Grande Fratello sia servita a dare maggiore fiducia alla Satti. La giovane, infatti, nel corso del programma si era spesso confidata con gli altri inquilini della Casa. Alle volte piangendo e mostrando il suo lato più umano. Non ha nemmeno mai nascosto la sua omosessualità e neppure di avere un carattere fragile e, spesso, polemico. Una bella dimostrazione della sua grande forza d’animo in un momento in cui in Italia si moltiplicano le manifestazioni del Gay Pride.

Lontana dalle telecamere, però, Veronica ha trovato l’equilibrio che cercava da tempo e le nozze imminenti, insieme alla riappacificazione con suo padre, sono i segnali che testimoniano come sia riuscita finalmente a riprendere il controllo della sua vita.

