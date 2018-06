Vladimir Lussuria è stata insultata. Le scuse della Rai

Una frase discriminatoria di una truccatrice ha scatenato l’indigazione dell’ex parlamentare Vladimir Lussuria. La tv di Stato porge scuse formali.

Vladimir Lussuria è stata insultata

Una vicenda incresciosa ha coinvolto Vladimir Luxuria, ex parlamentare e opinionista tv molto conosciuta. Nella preparazione di una delle sue ospitate televisive in Rai, Luxuria avrebbe sentito pronunciare distintamente ad una truccatrice questa frase: “Guarda chi c’è oggi Luxuria, quel f… ma che si deve sentire donna come me?”. Molteplici le attività da lei svolte, oltre alla carriera politica. Spesso coinvolto il mondo della televisione (con la vittoria in un’edizione de L’Isola dei Famosi).

L’episodio è accaduto mentre Luxuria si apprestava a partecipare ad una puntata di ‘Quelle Brave Ragazze’, e la frase della truccatrice Rai ha scatenato la sua immediata indignazione: ‘Ho subito senza mezzi termini un insulto che rappresenta una vera e propria discriminazione da parte di quella che è a tutti gli effetti una dipendente della tv di Stato, – ha spiegato Luxuria – . Tutti i presenti impegnati alla preparazione della trasmissione e gli stessi autori, devo dirlo, hanno immediatamente manifestato solidarietà nei miei confronti. Doveroso sottolinearlo, così come credo sia da parte mia doverso pretendere di non ricevere più un trattamento simile. Un linguaggio discriminatorio di questo tipo non può essere considerato, e spero che la Rai abbia il coraggio di esporsi ufficialmente per censurare l’episodio e il comportamente di una persona che in quel momento rappresentava la tv di Stato.’

La Rai ha risposto

La risposta della Rai relativamente all’accaduto non si è fatta attendere. L’azienda ha deciso di intraprendere un’inchiesta interna per accertare l’accaduto. E capire se effettivamente la truccatrice abbia avuto un comportamento discriminatorio nei confronti di Luxuria. Responsabilità che vanno accertate. Visto che in una nota ufficiale la Rai ha affermato di essere sempre in prima linea contro ogni forma di discriminazione sociale, sessuale o razziale. Ed ha posto formali scuse nei confronti di Vladimir Luxuria, in attesa di accertare se vadano presi o meno provvedimenti disciplinari nei confronti della dipendente.

Per la sua condizione, Vladimir Luxuria è sempre ovviamente stata molto attenta e sensibile al tema della discriminazione. Sui suoi profili social, l’ex parlamentare ha postato proprio in questi giorni una foto in cui viene ritratta, quando aveva vent’anni, dopo un’aggressione subita nella metropolitanta di Roma. Aggressione di stampo omofobo, che Luxuria ricorda di aver subito nell’indifferenza generale delle persone che si trovavano lì intorno.

Sicuramente la truccatrice rischia almeno una sospensione. Anche se delle scuse personali potrebbero far risolvere la situazione con una stretta di mano.

[Foto: www.agendalugano.ch]