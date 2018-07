Wanda Nara in bikini “senza” Instagram. Web scatenato

La showgirl argentina Wanda Nara è stata fotografata al mare in compagnia del marito, il calciatore italo-argentino, Mauro Icardi. Il web non le ha perdonato alcune “imperfezioni” della sua pelle”.

La dura vita di una sex simbol ai tempi dei social

Wanda Nara è stata paparazzata al mare con il marito Mauro Icardi e fin qui tutto nella norma. La showgirl, in bikini, è stata attaccata sul web per la sua pelle che, secondo una parte degli utenti, appare diversa dalle foto postate da Wanda Nara su Instagram. I commenti social puntano il dito contro l’utilizzo dei filtri da parte della showgirl: “Senza dubbio è un corpo normale, però non è quello che mostra. È difficile la vita senza i filtri di Instagram”, scrive un’utente su Twitter.

Wanda Nara star dei social



Non tutti però criticano la signora Icardi. C’è anche chi la difende e si domanda, riferendosi all’eventuale utilizzo dei filtri: “Chi non lo fa?”. In effetti sono in molti, noti e meno noti, ad utilizzare l’effetto magico dei filtri su Instagram. Wanda Nara è molto presente sul social network fotografico, dove viene seguita da 3,5 milioni di follower (su Twitter conta quasi tre milioni di follower). Qui aggiorna periodicamente il suo profilo con foto che mettono in mostra le sue curve e momenti della sua vita quotidiana in famiglia, con i figli o in vacanza. Wanda Nara in bikini “senza” Instagram avrà pure scatenato il web ma ciò che traspare dalla foto, e questo non è effetto di un probabile filtro, è la felicità della coppia.

(Foto: Top Channel)