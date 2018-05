Harry e Meghan hanno detto sì, ecco la reazione di Kate

Vuoi tu Harry prendere Meghan come tua legittima sposa? La risposta è stata affermativa: Harry e Meghan, da poco nominati da Elisabetta II duca e duchessa di Sussex, sono marito e moglie.

Le prime parole di Harry all’arrivo di Meghan: “Sei meravigliosa”

L’arrivo di Meghan Markle nella cappella di St. George al castello di Windsor è stato molto emozionante, soprattutto per lo sposo, il principe Harry. Il principe Carlo, erede al trono d’Inghilterra, ha accompagnato la sposa all’altare in sostituzione di Thomas Markle, il padre di Meghan, non presente per via di un attacco cardiaco legato ad uno scandalo fotografico. Il secondogenito di Carlo e Diana, visibilmente emozionato, si è lasciato scappare qualche lacrima all’arrivo di Meghan e l’ha accolta dicendole “sei meravigliosa”.

Kate si mette da parte per non oscurare Meghan

La principessa Kate, moglie di William, secondo in linea di successione al trono britannico, è stata inquadrata poche volte nel corso della cerimonia. I sudditi di Sua Maestà Elisabetta II, forse, si aspettavano una presenza più marcata di Kate, ma così non è stato anche perché questo è il giorno di Meghan. La principessa si è presentata con un abito-cappotto giallo di Sarah Burton per Alexander McQueen, lo stilista che disegnò il suo abito da sposa e quello indossato alle nozze di sua sorella Pippa.

Kate accompagna i paggetti in chiesa e segue la cerimonia con Camilla

La principessa ha accompagnato i paggetti in chiesa, tra i quali c’erano i figli George e Charlotte, ed ha poi seguito la cerimonia accanto a Camilla, la moglie di Carlo. In molti si chiedono da diverso tempo come sarà il rapporto tra le due nuore dal passato così diverso. In attesa di conoscere la risposta, Harry e Meghan hanno detto sì, ed un altro matrimonio principesco ha incantato i sudditi inglesi.

