Jump Force: Dragon Ball, One Piece e Naruto combattono

Jump Force rappresenta un videogioco con protagonisti varie icone dei cartoni animati. Dragon Ball, One Piece e Naruto, infatti, combattono insieme.

Jump Force: un videogioco atteso

Immaginate di avere la possibilità di controllare personaggi tratti da serie animate come Naruto e Dragon Ball e creare degli strepitosi combattimenti con misteriosi esseri diabolici. Ecco, in estrema sintesi, lo scopo di un videogioco come Jump Force, presentato da Microsoft durante l’ultimo E3 di Los Angeles, la più importante manifestazione legata all’intrattenimento videoludico.

Jump Force è un picchiaduro sviluppato da Bandai Namco. Consente di scegliere tra una vasta gamma di protagonisti che provengono dal mondo degli anime. Per quanto riguarda i fumetti ci sarà la presenza di Rufy, un personaggio che chi ama One Piece conoscerà molto bene.

Cartone animato e fumetto

Ma in Giappone il confine tra cartone animato e fumetto si è intrecciato anche altre volte con il mondo dei videogiochi. Basti pensare a un titolo come Jump Super Stars, uscito qualche anno fa per Nintendo DS. Si trattava di un game che univa personaggi di shonen amatissimi come Dr. Slump Yu-Gi-Oh!, Slam Dunk e i citati Dragon Ball e Naruto.

Nel trailer di Jump Force è stato possibile ammirare il motore grafico del gioco, molto pulito e con delle buone texture. E location colorate che piaceranno agli appassionati e, soprattutto, ai più giovani. La trama di gioco è incentrata su uno squarcio dimensionale che si è aperto sulla Terra e che permetterà a tutta una serie di creature demoniache di arrivare sul nostro pianeta.

Tra i personaggi che potremo selezionare per combattere queste entità ci saranno pure Ryuck e Light, due protagonisti di Death Note, uno dei più sorprendenti e famosi cartoni animati creati in Giappone. Il gameplay di gioco, in base al filmato presentato all’E3, sembra davvero puntare tutto sui combattimenti e su una regia attenta ai cambi di inquadrature.

La grande novità

Jump Force dunque si unisce a una serie di titoli come il citato Jump Super Stars e Super Smash Bros, videogioco sviluppato da Nintendo in cui a unirsi sono le più famose icone del mondo videoludico, da Super Mario a Sonic, da Metal Gear a Donkey Cong.

Namco Bandai ha annunciato che questo videogioco sarà disponibile nel mese di gennaio del 2019. Una piccola delusione per quanti avrebbero voluto comprarlo per Natale. Un titolo che uscirà per varie console, da Xbox One a Playstation 4, per PC e Steam, e che promette ore di sano divertimento e una longevità più che calibrata.

Al momento non sembra ancora prevista una versione per Nintendo Switch, questo perché la casa di Kyoto sta per lanciare sul mercato Super Smash Bros Ultimate, un titolo che racchiude in sé molti punti in comune con Jump Force.

[Foto: www.polygon.com]