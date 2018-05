Milano ospita per la prima volta in Italia “Harry Potter, the exhibition“

La Fabbrica del Vapore di Milano ospiterà, per la prima volta in Italia, la mostra “Harry Potter, the exhibition“. La mostra è iniziata il 12 maggio e terminerà il 9 settembre.

La mostra di Harry Potter

I fortunati che riusciranno ad accedere alla mostra su Harry Potter rimarranno senza parole. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’anno avranno a disposizione oltre 1600 metri quadrati di spazio dove verra’ allestito il materiale ispitrato al set del film.

I costumi di scena, gli oggetti e l’ambientazione renderanno felici tutti i numerosissimi fan del mago.

In occasione dei 20 anni dall’uscita di “Harry Potter e la pietra filosofale” da Roma partira’ un treno, che effettuera’ anche una tappa a Firenze, per visitare la mostra in anteprima. A bordo del treno ci saranno anche gli attori che interpretano Fred e George Weasley.

Gli allestimenti

I visitatori di Harry Potter verranno immediatamente catapultati nell’atmosfera di Hogwarts: all’entrata infatti ad ognuno verra’ assegnata una delle diverse casa che rappresenta la scuola Grifondoro, Serpevede, Tassonero e Corvonero, a seconda di quella preferita.

L’allestimento delle stanze ricalcherà’ in gran parte le ambientazioni del film: la sala comune di Grifondoro, La foresta Proibita ed i laboratori solo per citarne alcune.

La mostra avrà anche una parte dell’allestimento in chiave interattiva: sarà possibile infatti giocare virtualmente a Quidditch e visitare la capanna di Hagrid potendosi sedere sulla sua poltrona.

Per un giorno si dimenticherà di essere dei babbani e si potra’ vivere da veri maghi a Milano grazie a questa mostra.

[Foto: nerdist.com]