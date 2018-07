PlayStation Plus: videogiochi gratuiti di luglio 2018

Tante novità in esclusiva solo per chi è abbonato a PlayStation Plus. Si tratta di un servizio online che Sony propone ai suoi abbonati. Ora che l’estate è iniziata, si dimostrerà particolarmente calda di novità per tutti gli amanti dei videogiochi.

Novità PlayStation Plus

Nel mese di luglio 2018, infatti, saranno davvero numerosi i titoli gratuiti di PlayStation Plus. Gli appassionati potranno giocare sulla loro console. Oltre a usufruire di vari sconti e particolari promozioni.

Iniziamo con due videogiochi gratuiti che gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare: Heavy Rain e Absolver. Si tratta di due ottimi titoli per Playstation 4, console di ultima generazione targata Sony. Nel primo caso, ci troviamo di fronte a una classica avventura grafica in cui il protagonista è coinvolto in indagini poliziesche. Il secondo, invece, è un gioco di ruolo incentrato sui combattimenti e su un mondo tutto da esplorare, in cui non mancheranno le sorprese.

Altri giochi gratuiti

Per PlayStation 4 un altro titolo gratuito è il celebre Call of Duty: Black Ops 3. Si tratta di unvideogioco che si potrà scaricare l’11 luglio e che resterà attivo per tutto il tempo del vostro abbonamento a Plus. Per quanto riguarda gli altri titoli disponibili per console Sony, si parte da un classico come Rayman 3 fino ad arrivare a Deception IV – The Nightmare Princess, entrambi usciti su Playstation 3.

Il servizio Plus va incontro anche a chi possiede PS Vita, console portatile targata Sony. Due saranno i titoli disponibili per luglio: Space Overlords, un sofisticato action adventurs ambientato in un mondo fantascientifico, e Zero Escape – Zero Time Dilemma, terzo capitolo di una saga molto nota in Giappone in cui non mancano enigmi e sezioni puzzle.

Molte novità

Oltre ai videogiochi ci sono altre novità che riguardano PlayStation Plus. Tra cui uno sconto del 25% per chi deciderà di abbonarsi e che sarà valido per tre mesi. Questa promozione si può trovare su PlayStation Store dal 27 giugno sino al 9 luglio.

Titoli in esclusiva, sconti, videogame gratuiti, ma le sorprese non sono di certo finite. Sony, infatti, consentirà a quanti spenderanno 55 euro di ricevere un bonus di 7 euro da poter utilizzare nella Feltrinelli. Sarà valido per ogni tipo di acquisto, dai libri ai cd musicali.

Infine, dal 10 ottobre del 2018 PlayStation Plus permetterà di avere uno sconto del 10% per chi ha un abbonamento a Premium Spotify. Per riceverlo basterà soltanto iscriversi all’omonima app di streaming musicale, che è disponibile anche su PlayStation Music. Insomma, Sony, oltre a produrre e realizzare videogiochi di grande livello, con queste iniziative è intenzionata ad andare incontro a tutte le esigenze dei propri clienti.

