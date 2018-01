Putignano: il Carnevale più lungo d’Europa giunto alla 624/a edizione

Un Carnevale vecchio di 624 anni. A Putignano, in Puglia, si svolge ogni anno una delle manifestazioni carnevalesche più antiche e rinomate di tutta Italia e del mondo. L’edizione di quest’anno ha raggiunto un’età invidiabile: 624 anni. Oltre ad essere il Carnevale più antico d’Italia e il più lungo d’Europa, quello di Putignano è uno dei più spettacolari per le sfilate di carri allegorici che, ogni anno, seguono un tema specifico e diverso.

Quest’anno vanno in scena “gli eroi”. I carri allegorici, attraverso la satira e la storia moderna, mirano a risvegliare in quanti partecipano al Carnevale un super potere troppo spesso assopito, ossia quello di divertirsi e ridere in maniera goliardica. Infatti il motto di quest’anno è “Chi ride vive di più” ed è difficile non ridere di fronte alla creatività mostrata da quanti lavorano fattivamente dietro le quinte affinché i carri possano sfilare per le vie della città.

Il programma delle sfilate. La prima sfilata si è tenuta domenica 28 gennaio. Le prossime si terranno domenica 4 e 11 febbraio e l’ultima nel giorno di martedì grasso (il 13) con la suggestiva sfilata in notturna dei carri allegorici. Per leggere il programma completo del Carnevale di Putignano visitare il sito web www.carnevalediputignano.it

(Foto: Salento guide turistiche)