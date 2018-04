Serie A: Risultati e classifica ultima giornata

L’ultima giornata di serie A ha visto scontri importanti tra cui Napoli – Udinese e Torino – Milan che hanno modificato la classifica.

Calcio: ecco le prime della classifica

Il calcio, si sa, in Italia è alla stregua di una religione. Quasi tutti lo seguono ed è generalmente considerato lo sport nazionale. L’ultima giornata, la 33esima, ha ridisegnato un po’ la classifica, con risultati inattesi. Ma cos’è successo esattamente in Serie A? Per quanto riguarda la classifica, la Juventus continua a guidare con 85 punti e il Napoli segue a -4. Roma e Lazio sono al terzo e al quarto posto, entrambi con 64 punti; appena dietro l’Inter fermo a 63. Sesta posizione, invece, per l’altra milanese, che fin’ora ha raccolto 54 punti.

33esima giornata: ecco i risultati.

Inatteso è arrivato il pareggio della Juventus in casa del Crotone. La capolista ha fatto centro con Alex Sandro al 16′, ma i padroni di casa hanno recuperato al 65′ grazie a Nwanko. Molto bene l’Inter, che in casa travolge il Cagliari per 4 a 0, grazie alle reti di Cancelo (3′), Icardi (49′), Brozovic (60′) e Perisic (90′). Entrambe le squadre romane hanno portato a casa il risultato, con la Roma che si è imposta sul Genoa all’Olimpico e la Lazio che ha battuto 4 a 3 la Fiorentina. Il Napoli anche è uscito vittorioso dallo scontro con l’Udinese.

Torino – Milan è finita 0 a 0, così come Spal – Chievo. Bene l’Atalanta che in trasferta ha vinto contro il Benevento, così come accaduto tra Sassuolo e Verona (1-0).

Juventus: momento di crisi?

Nonostante la partita giocata dai bianconeri sia stata rispettabilissima, sembra proprio che la squadra capolista abbia perso un po’ di smalto dopo la cocente sconfitta in Champions. Che sia arrivato il momento di buttarsi alle spalle quanto accaduto qualche settimana fa per rimettersi a lavorare bene sul Campionato?

[foto: mediagol.it]