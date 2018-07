Dopo l’ottima riuscita della tappa italiana dell’evento internazionale di Formula E, ritorna l’appuntamento con la velocità a Roma con il Rally della Capitale, valevole per il FIA European Rally Championship, per il Campionato tricolore e per la serie regionale.

Ci sarà anche il campione italiano Paolo Andreucci

Domani fine del countdown e venerdì inizio del palpitante weekend di gara per tutti gli appassionati con la sfida tra i più importanti piloti dell’Europeo Rally e i nostri talenti del Campionato Italiano.

Tra questi ultimi ci sarà, inaspettatamente, l’inossidabile Paolo Andreucci, i cui postumi del recente incidente avuto assieme alla navigatrice Anna Andreussi nel test Pirelli, sembravano averlo escluso dalla partita. Invece, soprendendo tutti, il dieci volte campione italiano sarà regolarmente al via del Rally di Roma Capitale con Peugeot Sport Italia per un recupero che ha del miracoloso. Non potrà parteciparvi, invece, la Andreussi, sostituita da David Castiglioni.

Assieme a loro gareggeranno Simone Campedelli, Umberto Scandola, Andrea Crugnola, Luca Panzani, Giuseppe Testa, Andrea Dalmazzini, Marco Pollara, Rudy Michelini, Giacomo Scattolon, Antonio Rusce, Kevin Gilardoni e Giandomenico Basso. In ambito europeo da tenere d’occhio Bruno Magalhanes e Simos Galatariotis entrambi su Skoda Fabia R5 e il russo Alexey Lukyanuk alla guida della Ford Fiesta R5.

Il lungomare di Ostia scenario suggestivo del Rally di Roma Capitale

La sesta edizione del Rally di Roma Capitale, organizzata da Motorsport Italia e coordinata da Max Rendina, si preannuncia piuttosto interessante con tre prove speciali spettacolo, rispettivamente all’Eur venerdì alle 18:30, a Pico sabato 19:15 e ad Ostia Lido domenica alle 19:18. Novità assoluta e molto suggestiva, quest’ultima, che andrà in scena sul lungomare Toscanelli.

Il percorso della competizione si snoderà tra i territori di 56 Comuni laziali e si concluderà con il gran finale sulla costa romana per un totale di 967,12 chilometri. Per coltivare la passione di tutti gli sportivi, sul pontile di Ostia sarà predisposto il “Villaggio dei Motori“, con ingresso gratuito all’area espositiva appositamente allestita per il pubblico. Nel 2017 trionfarono Bryan Bouffier e Xavier Pansieri su Ford Fiesta R5.

[Immagine: www.davidbonaventuri.it]