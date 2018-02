Bacio olimpico contro l’omofobia in diretta

Belli, innamorati e vincenti. Sono queste le caratteristiche fondamentali dei due campioni olimpionici Gus Kenworthy e Matthew Wilkas, uniti nell’amore oltre che nello sport. Non hanno vinto la medaglia olimpionica nelle loro categorie ma sicuramente hanno conquistato la vittoria nel campo dei diritti umani. Sono stati i primi a baciarsi davanti alle telecamere, mentre venivano ripresi in tutto il mondo. Quel bacio, prima della gara, è stato ripreso a loro insaputa dall’emittente Nbc. Sportivamente non si sono visti i risultati sperati, ma lo sciatore Gus ha rappresentato la comunità Lgbt. In un’intervista ha dichiarato che tale gesto non è stato mai visto, soprattutto durante un evento sportivo di tale calibro. Ha avuto molta paura nel farlo e ora ne è soddisfatto perchè ha creduto fino in fondo nel suo gesto. Lo sciatore americano, ha fatto coming out nel 2015 e da allora difende i diritti degli omessessuali di tutto il mondo. Nonostante la dodicesima posizione è riuscito a far parlare molto di se, coprendo addirittura la vittoria di molti atleti.

Ha poi ribadito i, rifiuto ad incontrate Mike Prince, vicepresidente americano, dichiaratamente omofobo. Si è trattato di un evento del tutto eccezionale che ha suscitato molta ammirazione da parte di gay e di etero. Lo sport è stato ancora una volta un mezzo per poter abbattere le barriere sociali e le discriminazioni. Si è trattato di un messaggio molto forte e quel bacio potrebbe ancora far discutere molto, aprendo ancora una volta la tanto discussa questione sui diritti dei gay. Questi ultimi vengono calpestati in ogni parte del mondo e l’augurio degli sportivi è che la civilizzazione arrivi anoche nei rapporti umani. All’inizio della gara ha avuto molta paura a causa di una serie di infortuni e il sostegno della sua famiglia e del suo fidanzato sono stati fondamentali. Dopo la gara ad attenderlo ci stava proprio Matthew Wilkas e la mamma che ha sventolato una bandiera raimbow, abbracciando orgogliosa il figlio.

[Foto: theworldnews.net]