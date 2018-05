Sono stati in parte gli errori e in parte la consistenza del Liverpool a tarpare le ali alla Roma. La squadra di Di Francesco ci ha provato, ha messo tanto cuore e grinta ma non ce l’ha fatta a ripetere il miracolo dello scorso 10 aprile. Ci è andata, però, vicina in quanto il 4-2 finale, per come si erano messe le cose, si può definire come una mini-impresa. Resta, comunque, una grande stagione per i giallorossi, che hanno sfiorato la finale di Champions disputando una grande competizione. Oltre ad essere ottimi terzi in Campionato, a pari merito con l’altra squadra della capitale, la Lazio.

Il Liverpool bestia nera della Roma

Il Liverpool si conferma, dunque, bestia nera della Roma, dopo averla già sconfitta nella finale di quella che, 1984, si chiamava Coppa dei Campioni. Eppure la partenza lanciata degli uomini di Di Francesco lasciava ben sperare con un avvio sprint a livello di ritmi di gioco che avevano inizialmente sconcertato i “reds”. Poi l’errore di Nainggolan ha spalancato la porta alla qualificazione del Liverpool, il cui clamoroso autogoal è stata solo un’illusione, prontamente spenta dalla rete di Georginio Wijnaldum. Non sono bastate, poi, la realizzazione di Dzeko e la doppietta in zona Cesarini di Nainggolan, che si è fatto un po’ perdonare dello svarione che ha aperto la strada agli inglesi. La Roma ha pregiudicato l’accesso alla finalissima nella partita di andata, persa nettamente per 5-2. Altrimenti avrebbe potuto farcela.

La finale sarà Real Madrid-Liverpool

Non sarà dunque la Roma bensì Liverpool e Real Madrid a giocarsi l’ambitissima conquista della Champions League edizione 2017-2018. Gli spagnoli di Cristiano Ronaldo hanno, infatti, superato il difficile ostacolo Bayern Monaco ottenendo un sudatissimo pareggio per 2-2 al Bernabéu che è valso il passaggio del turno. Uomo del match, in questo caso, è stato Karim Benzema, il quale ha salvato letteralmente i bianchi con la sua doppietta.